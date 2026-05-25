25 мая 2026 13:15

Психолог указал на четыре признака нездоровых отношений

Психолог Ориан Моран заявил, что на нездоровые отношения указывают четыре красноречивых признака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Maxima.

Во-первых, Моран отметил, что в нездоровых отношениях у человека после разговора с партнером может возникать усталость. Причем появиться она может как после личного диалога, так и после разговора по телефону, отметил он.

Вторым признаком нездоровых отношений специалист назвал постоянное ощущение слишком большой отдачи без получения того же в ответ. Так, партнер может говорить только о себе, не интересоваться проблемами другого человека, не слушать его, критиковать и приуменьшать трудности. В-третьих, тревожным звоночком является невозможность в отношениях быть самим собой. Например, человек не может сказать то, что хочет, или носить одежду, которая ему нравится, пояснил психолог.

Четвертый признак, который является наиболее очевидным, - желание разорвать отношения, добавил он. Причем явного намерения расстаться, утверждает Моран, может и не быть, но человек хочет дистанцироваться от партнера и проводить с ним меньше времени.


