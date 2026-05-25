Психолог указал на четыре признака нездоровых отношений

Психолог Ориан Моран заявил, что на нездоровые отношения указывают четыре красноречивых признака.

Во-первых, Моран отметил, что в нездоровых отношениях у человека после разговора с партнером может возникать усталость. Причем появиться она может как после личного диалога, так и после разговора по телефону, отметил он.

Вторым признаком нездоровых отношений специалист назвал постоянное ощущение слишком большой отдачи без получения того же в ответ. Так, партнер может говорить только о себе, не интересоваться проблемами другого человека, не слушать его, критиковать и приуменьшать трудности. В-третьих, тревожным звоночком является невозможность в отношениях быть самим собой. Например, человек не может сказать то, что хочет, или носить одежду, которая ему нравится, пояснил психолог.

Четвертый признак, который является наиболее очевидным, - желание разорвать отношения, добавил он. Причем явного намерения расстаться, утверждает Моран, может и не быть, но человек хочет дистанцироваться от партнера и проводить с ним меньше времени.