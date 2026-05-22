22 мая 2026 14:45

Стилист объяснила, когда уместно носить сандалии с носками

Грамотно подобранные сандалии с носками могут стать частью модного городского образа летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Москве 24" рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По словам специалиста, в этом летнем сезоне носить сандалии в городе можно как мужчинам, так и женщинам. Однако важно надевать их только на неформальные события или в офис, где нет четких требований к дресс-коду. При этом рекомендуется отдавать предпочтение не пляжным вариантам из пластика, а моделям в классическом, этно- или кэжуал-стилях без рисунков и из качественных материалов, таких как кожа.

Стилист подчеркнула, что сегодня сочетание сандалий с носками является не модным табу, а трендом, если продумать весь образ. Женщинам можно надевать высокие белые носки или лаконичные однотонные с минималистичными кожаными моделями обуви.

"В мужском образе такая стилизация смотрится выигрышнее. Например, можно надеть сдержанные спортивные сандалии и высокие носки в тон им. Но при этом весь образ должен быть "как с иголочки": шорты или бермуды из качественной ткани, рубашка или поло и жилет поверх. В таком случае образ будет интересным", - объяснила эксперт.

По ее словам, также стильно будут выглядеть кожаные сандалии с толстыми ремешками в сочетании с плотными белыми носками. Такой образ хорошо дополнят свободные брюки, шорты ниже колен или льняные костюмы.


