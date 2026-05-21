21 мая 2026 11:48

Раскрыта самая модная обувь весны и лета 2026 года

Редактор модного издания Who What Wear Сьерра Мэйхью раскрыла самую стильную обувь весны и лета 2026 года. Материал опубликован на сайте проекта.

Журналистка рассказала, что популярной моделью сезона стали балетки, которым отдают предпочтение как инфлюэнсеры, так и мировые знаменитости. По словам эксперта, сочетать такую обувь можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем-комбинацией.

"Их отличительная черта - простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков - просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ", - подчеркнула Мэйхью.


