22 мая 2026 15:10

Названа добавка, которая замедляет старение яичников

Омега-3 критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников, рассказала "Газете.Ru" врач- эндокринолог Центра женского здоровья, расположенный на Федеративном проспекте Екатерина Горюнова, передает Day.Az.

Питание - фундамент репродуктивного здоровья. Оно регулирует гормональный фон, обеспечивает организм строительным материалом для половых клеток и влияет на уровень воспаления. Дефицит ключевых нутриентов может привести к снижению либидо, нарушению менструального цикла и ухудшению качества генетического материала.

"Особое место в рационе занимает рыба. Диетологические ассоциации рекомендуют употреблять ее 2-3 раза в неделю - этого достаточно для получения необходимого количества жирных кислот и минералов. Рыба является уникальным источником длинноцепочечных омега-3 - жирных кислот, йода, фосфора, витамина D и высококачественного белка, который усваивается легче, чем белок из красного мяса. При этом морская рыба, особенно жирных сортов, содержит значительно больше омега-3 и йода, чем речная. Речная рыба также полезна как источник диетического белка, однако уступает морской по содержанию незаменимых жирных кислот", - заметила доктор.

По ее словам, омега-3 - жирные кислоты играют важную роль в поддержании женского здоровья. Они помогают стабилизировать уровень кортизола - гормона стресса, поддерживают синтез прогестерона, способствуют нормализации менструального цикла и смягчению симптомов ПМС.

"Кроме того, омега-3 критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников. Исследования подтверждают, что пары, регулярно включающие морепродукты в рацион, в среднем быстрее достигают беременности, поскольку нутриенты, содержащиеся в рыбе, положительно влияют на качество яйцеклеток и состояние эндометрия. Правильное питание особенно важно на этапе подготовки к беременности. Насыщение организма полезными веществами за 3-6 месяцев до зачатия создает необходимый запас нутриентов для формирования органов плода, прежде всего мозга и зрения, уже на самых ранних сроках беременности", - заключила доктор.


