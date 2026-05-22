Эксперт моды назвал прозрачные акценты трендом лета

Стилист Влад Лисовец назвал прозрачные акценты одним из главных трендов лета.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем личном блоге.

По словам эксперта, прозрачные элементы уже знакомы модной аудитории, а летний сезон - лучшее время, чтобы попробовать этот тренд тем, кто раньше сомневался. В городе такие вещи можно сочетать с майкой, а на отдыхе - носить поверх купальника. Прозрачными могут быть рубашки, платья, туники, юбки, брюки и даже сумки. Все это, отмечает стилист, добавляет образу легкости и сексуальности.

Также Лисовец выделил еще один актуальный тренд - фигурные головные уборы. По его словам, они не только выполняют защитную функцию от солнца, но и становятся важной частью стиля.

Эксперт уточнил, что речь идет об экстравагантных моделях, напоминающих исторические формы, в том числе шляпы в стиле Наполеона.