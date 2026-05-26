Перечислены опаснейшие народные методы снятия зубной боли

Резкая зубная боль нередко возникает внезапно и буквально выбивает человека из привычного ритма жизни. В попытках быстро облегчить состояние многие прибегают к народным методам - от полосканий спиртом до компрессов и чеснока. Однако подобные способы могут не только оказаться бесполезными, но и серьезно усугубить воспаление, предупредила в беседе с РИАМО стоматолог-терапевт, пародонтолог "СМ-Стоматология", к. м. н. Елена Мартынова, передает Day.Az .

Почему возникает резкая боль

Как объяснила специалист, сама по себе зубная боль - это сигнал организма о воспалительном процессе или повреждении нерва. И проблема обычно находится значительно глубже, чем кажется пациенту.

"Очаг воспаления располагается внутри корневых каналов либо за верхушкой корня зуба. По сути, инфекция находится глубоко в тканях, поэтому никакие наружные методы не способны устранить причину боли. Пока бактерии продолжают выделять токсины, воспаление будет только усиливаться", - пояснила Мартынова.

В чем опасность домашнего лечения

Она предупредила, что многие популярные домашние способы лечения могут дополнительно травмировать слизистую и ухудшать состояние полости рта.

"Некоторые пытаются прикладывать чеснок, использовать эфирные масла или жгучий перец. Но такие средства нередко вызывают химический ожог десны и могут спровоцировать выраженную аллергическую реакцию", - предупредила стоматолог.

Опасными специалист назвала и попытки прикладывать к зубу растолченные таблетки обезболивающих препаратов. Например, анальгин, который люди кладут на зуб или втирают в десну, повреждает слизистую оболочку и не устраняет источник воспаления. Боль при этом может временно притупляться, но патологический процесс продолжает развиваться.

Кроме того, по словам Мартыновой, распространенные полоскания горячими растворами соли, соды, спиртом или концентрированными травяными настоями также способны нанести вред.

"Любое прогревание в зоне воспаления усиливает отек и ускоряет распространение инфекции. Особенно опасны согревающие компрессы - они могут привести к быстрому ухудшению состояния и развитию серьезных осложнений", - подчеркнула специалист.

Отдельно стоматолог предостерегла от самостоятельного приема антибиотиков без назначения врача. Часто это лишь временно сглаживает симптомы. При этом воспаление продолжает разрушать окружающие ткани и костную структуру вокруг зуба.

"Если боль внезапно прошла, это не означает, что проблема решена. Иногда это связано с гибелью тканей и переходом воспаления в хроническую форму. В таких ситуациях спасти зуб уже бывает невозможно, и лечение заканчивается хирургическим вмешательством или удалением зубов", - предупредила стоматолог.

Кроме того, специалист напомнила, что инфекции в полости рта способны распространяться и на соседние органы. Так, на фоне непролеченных зубов нередко развиваются хронические гаймориты, отиты и тонзиллиты.

Если возможности срочно обратиться к стоматологу нет, Мартынова советует ограничиться приемом обезболивающих препаратов строго в допустимых дозировках.

"Максимально допустимо принимать не более трех таблеток обезболивающего в сутки и не дольше пяти дней. При этом детям, беременным и кормящим женщинам такие препараты крайне нежелательны без консультации врача", - отметила специалист.