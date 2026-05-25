25 мая 2026 17:46

Названы самые модные джинсы лета

Выбеленные джинсы назвали самой модной моделью лета. Материал на эту тему публикует портал Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватели отметили, что светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Кроме того, особое внимание выбеленным джинсам уделил креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон: он представил сразу несколько подобных штанов, в которых на показе уже заметили певицу Майли Сайрус.

Модные редакторы назвали трендовую вещь расслабленной и базовой, поэтому к ней подойдут предметы гардероба практически любого стиля. "Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или туфлями на низком каблуке", - говорится в статье.


