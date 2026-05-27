27 мая 2026 09:14

Стилист Лисовец объяснил, какие шорты носить летом

Стилист Влад Лисовец рассказал, какие шорты будут актуальны летом.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем личном блоге.

По словам эксперта, в моде остается бельевая эстетика - в тренде объемные и пижамные шорты, а также модели из сатина и кружева. Кроме того, популярность сохраняют и ультракороткие шорты.

"Этот тренд подойдет не всем и не для каждого случая, но для вечернего выхода можно сочетать микро-шорты с высокой обувью на каблуке и блузой", - отметил стилист.

Также Лисовец посоветовал обратить внимание на свободные джинсовые шорты длиной до колена или чуть выше.

"Такая модель станет отличной базой летнего гардероба. Это хорошая альтернатива брюкам в жаркую погоду, которую можно носить даже на работу", - подчеркнул он.


