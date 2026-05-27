Назван недостаток «сильного» иммунитета женщин

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее выяснили, что более сильный иммунный ответ у женщин может одновременно повышать риск аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Human Genetics (AJHG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали более 1,25 миллиона иммунных клеток почти тысячи здоровых добровольцев, чтобы понять, почему аутоиммунные заболевания, включая системную красную волчанку, значительно чаще встречаются у женщин.

Ранее ученые связывали эти различия в основном с Х-хромосомой, поскольку у женщин их две, а у мужчин - одна. Однако новое исследование показало, что ключевую роль играют не половые хромосомы, а так называемые аутосомы - хромосомы, одинаковые у мужчин и женщин.

Анализ отдельных иммунных клеток выявил заметные различия в работе иммунной системы. У мужчин оказалось больше моноцитов - клеток, отвечающих за быструю защиту от инфекций. У женщин же преобладали B-клетки и регуляторные T-клетки, связанные с выработкой антител и контролем воспаления.

По словам авторов, женские иммунные клетки изначально были более склонны к воспалительной активности даже у полностью здоровых людей. Такая повышенная чувствительность помогает организму быстрее реагировать на вирусы и эффективнее вырабатывать иммунный ответ, в том числе после вакцинации.

Однако у этой особенности есть и обратная сторона. Чрезмерно активная система распознавания угроз повышает вероятность того, что иммунитет начнет атаковать собственные ткани организма. Именно это лежит в основе аутоиммунных заболеваний, при которых повреждаются суставы, почки, кожа или нервная система.

В ходе работы ученые также обнаружили более тысячи генетических регуляторов, по-разному работающих в мужских и женских иммунных клетках. Два из найденных участков были напрямую связаны с риском развития системной красной волчанки.

Авторы считают, что результаты помогают лучше понять биологические причины различий между мужским и женским иммунитетом и в будущем могут помочь в разработке более персонализированных методов лечения аутоиммунных заболеваний.