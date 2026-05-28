Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, своими историями мужья поделились на Reddit.

Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день:

Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: "Я люблю тебя". Для меня самое яркое событие дня (MyDogGoldi).

Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам: