28 мая 2026 16:28

Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, своими историями мужья поделились на Reddit.

Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день:

Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: "Я люблю тебя". Для меня самое яркое событие дня (MyDogGoldi).

Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам:

Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь, но, клянусь Богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам! Она мой самый любимый человек на свете (Idealtrajectory).

Еще один мужчина отметил, что ему кажется безумно трогательной привычка жены, связанная с совместным засыпанием:

Мы женаты уже 48 лет, и она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем (Mickeydawg1311).


