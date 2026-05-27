27 мая 2026

27 мая 2026 16:08

Назван откровенный тренд на лето

Редакторы журнала Vogue назвали откровенный тренд на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Отмечается, что указанную одежду можно комбинировать со множеством вещей: юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

В то же время манекенщицы на шоу брендов Givenchy и Ralph Lauren сочетали подобное нижнее белье и топы от купальников с пиджаками и классическими брюками. "Выбирайте его [микротоп], если хотите сделать любой наряд сексуальным и очень женственным", - заявили журналисты.


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 858
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 671
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 632
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 844
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 343
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 848
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 847
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 429
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 076
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 566
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)