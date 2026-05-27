Назван откровенный тренд на лето

Редакторы журнала Vogue назвали откровенный тренд на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В грядущем сезоне благодаря модным показам актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Отмечается, что указанную одежду можно комбинировать со множеством вещей: юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

В то же время манекенщицы на шоу брендов Givenchy и Ralph Lauren сочетали подобное нижнее белье и топы от купальников с пиджаками и классическими брюками. "Выбирайте его [микротоп], если хотите сделать любой наряд сексуальным и очень женственным", - заявили журналисты.