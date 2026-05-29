29 мая 2026 12:53

Стилист Лисовец назвал самые модные купальники

В этом сезоне в моде однотонные винтажные купальники, а дополнить стильный образ можно крупными очками и шляпой. Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец, передает Day.Az.

"В тренде этим летом купальники однотонные: слитные и раздельные, с украшениями и без. Все зависит от того, на каком вы пляже - это морской отдых или речной, это пляж песчаный рядом с вашим поселком или бассейн. То есть всегда надо понимать место, где вы будете загорать и отдыхать. Соответственно, купальник может быть и в винтажном стиле, в стиле 60-х. Это может быть и в стиле 80-х, в зависимости от состояния вашей фигуры", - сказал Лисовец.

К летнему образу в купальнике стилист рекомендовал обязательно добавить шляпу и крупные очки.

"Шляпа - это первое. Конечно же, очки крупные плюс бижутерия. Сегодня пляжный образ - это такой же цельный, такой же продуманный, как и образ обычный городской. Поэтому красивые сабо, красивая накидка, украшения из золотого металла вполне себе подойдут. Но, еще раз повторю, тут очень важно, какой именно отдых. Первое, что мне приходит в голову, это образ у бассейна. Это красивый купальник с металлическими украшениями, это очки, это даже какие-то серьги могут быть интересные. То есть это образ, который практически продуман для фотосессии, чтобы вы выглядели красиво и чувствовали себя уверенно", - заключил Лисовец.


