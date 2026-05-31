31 мая 2026 12:42

Диетолог опровергла миф о пользе текилы

Текилу часто хвалят за низкое содержание сахара и называют более полезной по сравнению с водкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, диетолог Джессика Клэнси-Строун развеяла этот миф в беседе с изданием Delish.

По словам Клэнси-Строун, агава, из которой делают текилу, действительно содержит фруктаны - богатые пребиотиками соединения, связанные со здоровьем кишечника и регулированием уровня липидов и глюкозы в крови. Кроме того, продолжила она, фруктаны способствуют высвобождению гормонов, отвечающих за чувство сытости, уменьшают чувство голода и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Однако, подчеркнула диетолог, как и любой алкоголь, и текила, и водка имеют один и тот же недостаток: они по-прежнему являются спиртными напитками, оказывающими длительное воздействие на организм. По словам, Клэнси-Строун, идея о полезности текилы на самом деле не имеет научного подтверждения.

"Научные данные, лежащие в основе употребления алкоголя, показывают, что все виды алкоголя действуют как депрессанты, замедляя работу центральной нервной системы", - говорит она. Выбирая наименее вредный для организма вариант алкогольного коктейля, она призвала опираться не на то, содержится ли в нем текила или водка, а на то, попадают ли в бокал другие ингредиенты, например, сладкие ликеры.


