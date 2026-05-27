Ведущий "Модного приговора" назвал самый стильный дуэт на лето

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самый стильный дуэт этого лета.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Этим летом самым трендовым дуэтом станут платье в пол и вьетнамки. А если платье будет еще и коктейльным или вечерним - образ получится просто идеальным", - отметил Рогов.

Недавно стилист также заявил, что трендовые украшения-наклейки способны заменить дорогие ювелирные изделия. Он обратил внимание на бренд Julie Kegels, выпустивший стикеры в виде колье, браслетов, колец и серег. По словам эксперта, такие украшения быстро стали вирусными среди модной публики.