27 мая 2026

27 мая 2026 13:30

Ведущий "Модного приговора" назвал самый стильный дуэт на лето

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самый стильный дуэт этого лета.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Этим летом самым трендовым дуэтом станут платье в пол и вьетнамки. А если платье будет еще и коктейльным или вечерним - образ получится просто идеальным", - отметил Рогов.

Недавно стилист также заявил, что трендовые украшения-наклейки способны заменить дорогие ювелирные изделия. Он обратил внимание на бренд Julie Kegels, выпустивший стикеры в виде колье, браслетов, колец и серег. По словам эксперта, такие украшения быстро стали вирусными среди модной публики.


Просмотров: 134

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 856
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 671
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 632
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 844
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 343
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 848
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 847
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 429
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 076
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 566
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)