30 мая 2026

30 мая 2026 10:53

Выявлен неожиданный способ лечения депрессии

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что подавление воспаления может облегчать симптомы устойчивой к лечению депрессии. В небольшом клиническом исследовании пациенты после терапии сообщали об уменьшении тревоги, усталости и выраженности депрессивных симптомов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Около трети людей с депрессией плохо реагируют на стандартные антидепрессанты, которые воздействуют на уровень серотонина и других нейромедиаторов. В последние годы ученые все чаще связывают часть случаев депрессии с хроническим воспалением в организме.

Ранее исследования показали, что примерно у трети пациентов с депрессией повышены воспалительные маркеры в крови. Особенно часто с заболеванием связывают интерлейкин-6 - сигнальную молекулу иммунной системы, участвующую в воспалительных реакциях.

Авторы новой работы решили проверить, поможет ли блокировка этого пути уменьшить симптомы депрессии. Для этого они использовали препарат тоцилизумаб - иммунологическое средство, применяемое при ревматоидном артрите.

В исследовании участвовали 30 взрослых пациентов с умеренной или тяжелой депрессией, не ответивших на стандартное лечение антидепрессантами. У всех участников также были признаки хронического воспаления - повышенный уровень С-реактивного белка в крови.

Половина добровольцев получила одну внутривенную дозу тоцилизумаба, остальные - плацебо. В течение четырех недель ученые отслеживали изменения состояния пациентов.

Хотя исследование было слишком небольшим для получения статистически окончательных выводов, исследователи зафиксировали устойчивую тенденцию к улучшению у группы, получавшей препарат. Пациенты сообщали о снижении усталости, улучшении концентрации внимания и аппетита, а также уменьшении чувства бесполезности и внутреннего напряжения. К концу исследования ремиссии достигли около 54% участников из группы тоцилизумаба против 31% в группе плацебо.

При этом наибольший эффект наблюдался у пациентов с более высоким уровнем С-реактивного белка до начала лечения.

Авторы считают, что исследование поддерживает идею "персонализированной психиатрии", при которой лечение подбирается с учетом биологических особенностей конкретного пациента, а не только симптомов заболевания.


Просмотров: 208

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 881
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 053
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 251
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 430
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 106
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 310
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 718
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 914
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 195
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 321
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева