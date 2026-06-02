Стилистка призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой

Канадская стилистка и эксперт по подбору одежды под разные типы фигуры, основательница компании Can't Help But Stare Рената Фарбман призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед приобретением указанных брюк следует обращать внимание на их заднюю часть. Так, эксперт посоветовала отказаться от штанов без кокетки, которые, по ее словам, визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт.

Вместо данной модели Фарбман порекомендовала выбирать джинсы с V-образной кокеткой, способной улучшить внешний вид. "Чем угол треугольной кокетки острее, тем лучше, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ваши ягодицы", - пояснила специалистка.