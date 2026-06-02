2 июня 2026

2 июня 2026 13:01

Стилистка призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой

Канадская стилистка и эксперт по подбору одежды под разные типы фигуры, основательница компании Can't Help But Stare Рената Фарбман призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед приобретением указанных брюк следует обращать внимание на их заднюю часть. Так, эксперт посоветовала отказаться от штанов без кокетки, которые, по ее словам, визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт.

Вместо данной модели Фарбман порекомендовала выбирать джинсы с V-образной кокеткой, способной улучшить внешний вид. "Чем угол треугольной кокетки острее, тем лучше, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ваши ягодицы", - пояснила специалистка.


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 909
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 703
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 660
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 876
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 380
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 879
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 879
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 456
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 112
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 593
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)