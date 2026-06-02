2 июня 2026 09:26

Раскрыты пять ускоряющих старение привычек

Кардиохирург Джереми Лондон раскрыл пять ежедневных привычек, которые могут ускорить старение. Об этом пишет издание Eating Well, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лондон предупредил, что сильнее всего старение ускоряют вейпинг и курение. Он объяснил, что токсичные метаболиты, образующиеся в результате вдыхания содержащихся в табаке никотина и смол, усиливают окислительный стресс. Он повреждает клетки организма и мешает их восстановлению, что негативно влияет на здоровье жизненно важных органов, включая сердце.

Еще одной ускоряющей старение привычкой врач назвал малоподвижный образ жизни. Исследования показывают, что физическая активность уменьшает вероятность развития многих заболеваний в пожилом возрасте.

Скорость старения становится выше и при хроническом недостатке сна, добавил кардиохирург. Он подчеркнул: качественный ежедневный сон критически важен для здоровья сердца и восстановления всех систем организма.

Лондон добавил, что старение ускоряют хронический стресс и неправильное питание. Если в рационе преобладают фастфуд, полуфабрикаты и ультрапереработанные продукты, это приводит к лишнему весу и, как следствие, развитию скрытого воспаления, инсулинорезистентности и нарушению обмена веществ.


