23 марта 2026 09:31

Названы неочевидные факторы риска преждевременной смерти женщин

Избыточный жир и хроническое воспаление в организме могут играть ключевую роль в риске преждевременной смерти у женщин после менопаузы. К такому выводу пришли исследователи, изучившие связь между состоянием сердечно-сосудистой системы и смертностью. Результаты работы опубликованы в журнале Menopause, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные более 7800 женщин в постменопаузе. Исследование показало, что более высокие показатели общего сердечно-сосудистого здоровья - по метрикам Life's Essential 8 и Life's Crucial 9 - были связаны с более низким риском смерти как от любых причин, так и от заболеваний сердца.

Дополнительный анализ показал, что часть этой связи объясняется уровнем жировой ткани и системным воспалением. После менопаузы у женщин часто происходит перераспределение жира, особенно в области живота, что может усиливать воспалительные процессы и повышать кардиометаболические риски.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля факторов образа жизни - питания, физической активности, сна и отказа от курения. Поддержание здорового кардиометаболического профиля после менопаузы может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.


