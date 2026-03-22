Названа неожиданная причина низкого кортизола по утрам

У людей с выраженными первичными психопатическими чертами уровень кортизола - ключевого гормона стресса - по утрам ниже, чем у остальных. К такому выводу пришли исследователи, изучившие студентов университета в США. При этом во второй половине дня эта связь исчезает и не зависит от пола участников. Работа опубликована в журнале Social Neuroscience (SN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психопатические черты включают эмоциональную холодность, дефицит эмпатии, отсутствие чувства вины и склонность к манипуляциям. В психологии их принято делить на первичную и вторичную психопатию. Первая связана с низкой тревожностью, поверхностным обаянием и слабой реакцией на угрозы и, как считается, в большей степени определяется врожденными факторами. Вторая характеризуется импульсивностью, эмоциональной нестабильностью и повышенной реакцией на стресс и чаще ассоциируется с неблагоприятным жизненным опытом.

Авторы исследования под руководством Тодда Армстронга изучали связь между психопатическими чертами и гормонами - кортизолом и тестостероном. В исследовании приняли участие 552 студента бакалавриата (средний возраст - 20 лет), которые заполнили психологические опросники, а затем сдали образцы слюны для анализа гормонов.

Забор образцов проводился с утра до вечера, что позволило сравнить гормональные показатели в разное время суток. Кроме того, участники выполняли короткое стрессовое задание - двухминутную речь о своих сильных и слабых сторонах, - после чего анализ повторяли.

Результаты показали, что более низкий базовый уровень кортизола до стрессового задания характерен для людей с выраженной первичной психопатией, но только в утренние часы. Во второй половине дня эта зависимость исчезала. При этом пол участников не влиял на результат. Связей между уровнем кортизола и вторичной психопатией обнаружено не было.

По мнению авторов, данные указывают на важную роль кортизола в биологических механизмах, лежащих в основе первичных психопатических черт.

"Хотя в последние годы внимание уделялось взаимодействию тестостерона и кортизола, наши результаты показывают, что прямая связь кортизола с психопатическими чертами может быть ключевой", - отметили исследователи.