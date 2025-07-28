28 июля 2025

28 июля 2025 16:46

Назван железный повод немедленно оборвать отношения

Профессиональная сваха и коуч по отношениям из Австралии Луанна Уорд назвала фразу, которую считает железным поводом немедленно оборвать отношения. Ее слова приводит издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уорд считает, что фраза "Я не хочу причинять тебе боль" должна стать предупреждением для партнера, который ее слышит. "Когда кто-то говорит: "Я не хочу причинять тебе боль", на самом деле он признается, что считает, будто вы испытываете к нему больше чувств, чем он к вам", - уверена она.

Эта фраза, по мнению коуча, демонстрирует, что говорящий не полностью заинтересован в отношениях. "Человек знает, что вы заботитесь о нем больше, чем он о вас, и закладывает основу для оправдания своего будущего плохого поведения", - предупредила она, добавив, что люди могут использовать подобные выражения, чтобы избавить себя от чувства вины за боль, причиненную партнеру в будущем.


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