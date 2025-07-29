Хлеб и соки помогают похудеть при диабете - выяснили ученые

Переход на растительную диету способствует снижению веса у людей с диабетом первого типа, причем даже не самые полезные продукты растительного происхождения оказывают положительный эффект. К такому выводу пришли ученые из Университета Юты. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 58 взрослых с диабетом первого типа. Их разделили на две группы. В течение 12 недель первая группа соблюдала низкожировую веганскую диету без ограничений по калориям и углеводам. Вторая - придерживалась калорийно ограниченной диеты с контролем потребления углеводов.

Основное внимание авторы работы уделили Индексу растительной диеты (PDI) - системе оценки, которая разделяет растительные продукты на "полезные" (овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки) и "вредные" (фруктовые соки, белый хлеб, сладости и пр.).

Результаты показали, что добровольцы из первой группы в среднем потеряли 5,2 кг, тогда как в контрольной группе изменения массы тела были минимальными. Отмечается, что снижение веса наблюдалось даже у тех участников, кто включал в рацион обработанную или менее здоровую растительную пищу. Исследователи предположили, что такой эффект был связан с отказом от продуктов животного происхождения.

"Независимо от того, выберете ли вы овсянку и апельсин или тост из белого хлеба с апельсиновым соком, оба варианта будут способствовать снижению веса лучше, чем завтрак из яиц и творога", - пояснила ведущий автор исследования доктор Хана Калеова.

Исследователи подчеркивают: растительная диета может быть эффективным инструментом в управлении весом: она не только помогает контролировать вес, но и улучшает чувствительность к инсулину, положительно влияет на уровень холестерина и работу почек.