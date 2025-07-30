Найден главный возможный фактор биологического старения

Некроз - форма неконтролируемой гибели клеток - может оказаться ключевым фактором биологического старения. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что некроз - это разрушительная и беспорядочная форма клеточной смерти, которая вызывает воспаление, повреждает окружающие ткани и способствует развитию хронических заболеваний. В отличие от "чистой" и контролируемой клеточной смерти - апоптоза - некроз сопровождается разрывом мембран (оболочек клеток), фрагментацией ДНК и хаотичным выбросом клеточного содержимого.

"Некроз - это не просто следствие старения, он может быть его ключевым механизмом", - считает ведущий автор исследования, основательница британской биотехнологической компании LinkGevity Карина Керн.

"С возрастом клетки становятся все более уязвимыми к некрозу, что ведет к накоплению повреждений, снижению устойчивости организма и ускорению биологического упадка", - объяснила ученая.

Исследователи изучили роль некроза в развитии рака, сердечно-сосудистых патологий, болезней почек и нейродегенерации. Особенно ярко разрушительное влияние некроза проявлялось при агрессивных формах онкологических заболеваний. Неконтролируемая гибель клеток способствовала росту опухолей, провоцируя развитие новых кровеносных сосудов и создавая иммунную нестабильность.

Авторы считают, что нацеливание на процессы, запускающие некроз - например, нарушение баланса кальция в клетках - может стать новым направлением в терапии хронических и возрастных заболеваний. Хотя предыдущие попытки блокировать кальциевые каналы оказались неэффективными (в частности, при инсультах), понимание самого механизма некроза открывает новые перспективы.