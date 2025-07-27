27 июля 2025

27 июля 2025 09:42

Стилистка назвала отталкивающий цвет одежды на первом свидании

Персональная стилистка Донна Кэмерон назвала отталкивающий цвет одежды на первом свидании.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий приводит The Sun.

В первую очередь эксперт призвала избегать нарядов красного цвета. Несмотря на то что они ассоциируются с силой и страстью, Кэмерон считает их рискованными.

Кроме того, специалистка упомянула одежду черных тонов.

"Черный цвет элегантен, но он также часто оказывается визуально тяжелым, что может оттолкнуть потенциального партнера. Чтобы носить его, обычно требуется больше макияжа. Кроме того, необходимо учитывать фасон и текстуру ткани", - объяснила она.

Вдобавок Кэмерон обратила внимание на серые и бежевые оттенки. "Они часто сигнализируют, что человек не хочет выделяться. Это точно не тот сигнал, который вы хотите послать на первом свидании", - подчеркнула она.

Также собеседница портала предостерегла от нарядов оранжевых и фиолетовых цветов. "Люди склонны либо любить их, либо ненавидеть. Золотой середины практически нет", - заключила стилистка.


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