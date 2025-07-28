Раскрыт способ получить максимальную пользу от дневного сна

Врач Хорхе Анхель Эрас заявил, что при соблюдении всего одного правила можно получить максимальную пользу от дневного сна. Его доктор раскрыл в беседе с изданием Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эрас пояснил, что короткий послеобеденный сон повышает уровень энергии и в то же время не нарушает циркадные ритмы. В связи с этим он посоветовал отдыхать днем не более 20 минут.

По словам врача, по прошествии этого времени наступает фаза глубокого сна, и если человек просыпается именно в этот момент, это провоцирует ухудшение общего самочувствия. Тем не менее, подчеркнул Эрас, длительность дневного отдыха может варьироваться, если, к примеру, человек не выспался ночью.