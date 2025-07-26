26 июля 2025

26 июля 2025 10:00

Врач рассказала о питании для здоровья почек

Растительная диета играет ключевую роль в профилактике и лечении многих хронических заболеваний, в том числе и хронической болезни почек, рассказала "Газете.Ru" диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

Как передает Day.Az, хроническая болезнь почек - это повреждение почек либо снижение их функции в течение трех месяцев и более. При ХБП происходит постепенная и необратимая гибель нефронов - именно они фильтруют кровь и выводят ненужные вещества из организма.

"На данном этапе большая приверженность преимущественно растительной пище связана с более низким риском развития ХБП и с замедлением ее прогрессирования, об этом говорят недавние научные исследования. Что касается экологической устойчивости, известно, что на продовольственный сектор приходится 25% выбросов парниковых газов. И именно наш выбор продуктов питания влияет на прогрессирование климатического кризиса", - рассказала врач.

Таким образом, одна из стратегий - это сокращение потребления животных белков и замена их растительными белками.

"Вторая стратегия - это упор на профилактику, так как в клиническом ведении пациентов с ХБП диализ сам по себе оказывает негативное воздействие на окружающую среду: сильный экологический след из-за потребления воды и энергии, выбросов парниковых газов и образования отходов", - заключила доктор. 


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