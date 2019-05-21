Мультяшный мир Кянана Шейхзаманлы - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня героем нашей рубрики стал сторибордист и художник комиксов Кянан Шейхзаманлы, чья страница @ken_sheykh становится все более популярной благодаря интересным и необычным скетчам и рисункам.

"Для меня творчество началось с детства, с первой коробочки пластилина. Мама, увидев мой интерес к рисованию и лепке из пластилина, отдала меня в пять лет в кружок к Диляре Атакишиевой. В школьные годы я занялся лепкой из глины, но на художественный факультет поступать не стал. На первом курсе Славянского университета решил вернуться к рисованию.

Еще в школьный период, в старших классах меня заинтересовала японская культура, в особенности их аниме и манга (комиксы на японском). Я стал фанатом Масаши Кишимото (Naruto) и мечтал в один день научиться рисовать как он и печататься в тех же изданиях, где и он", - рассказал в одном из своих интервью Кянан.

На первом курсе университета он решил серьезно взяться за мечту и воплотить ее в жизнь. На изучение мангу у него ушло 4 года. Параллельно Кянан научился писать портреты масляными красками. А после он открыл для себя и digital painting.

В данный момент для художника важным остается направление по комиксам, также время от времени он занимается сторибордами. В Сети он стал популярен и своими скетчами, которые рисует в посиделках с друзьями, которые и становятся героями рисунков.

Кянан участвовал во многих креативных проектах, съемках мультяшного клипа и своим талантом завоевал популярность в Сети.

Ф. Агаларова

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