Сказочный мир в İnstagram Сергея Сухова - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с Instagram-блогером Сергеем Суховым, который в своем блоге @sergeysuxov делится невероятными фотографиями и историями своих путешествий. За его постами следит более 530 тысяч фолловеров.

Страницу в Instagram Сергей начал вести летом 2014 года в промежутке между 3 и 4 курсом, когда не был занят ни работой, ни учебой. Главным катализатором того, что он начал вести свой профиль на постоянной основе стала летняя скука.

"Я начал натыкаться на профили ребят из русского сегмента Instagram, которые компоновали свою сеть не просто как любительские снимки. Это были осознанные профили ребят, которые выставляли фотографии, заморачивались над тем, чтобы они сочетались между собой, общались со своей аудиторией. Меня эта идея очень вдохновила. Я понял, что Instagram можно использовать не только как личную платформу, но и для того чтобы делиться с аудиторией визуальным контентом. Я не очень люблю пространные тексты, мне легче говорить картинкой, фотографировать", - рассказал Сергей в одном из своих интервью.

Молодой парень признавался, что не рассматривал блоггинг как серьезную профессиональную деятельность.

"В 2014 году я не был интегрирован в Интернет: был пользователем, но не задумывался о том, что есть люди, которые работают в этой сфере - блогеры, инфлюэнсеры, лидеры мнений и т.д. Я не воспринимал Instagram, как платформу, которая может приносить достаток и мой профиль в Instagram не задумывался как какое-то коммерческое предприятие. До начала 2016 года я вел свой аккаунт исключительно на творческих порывах, это никак не было монетизировано. Все пришло само, и это хорошо. Материальная сторона - дополнительная мотивация что-то делать", - сообщает блогер.

Сергей говорит, что секрет успеха заключается именно в чистой и искренней любви к своему делу, а не в попытке стать популярным и заработать побольше. Кстати, один из аспектов, который позволит тебе вести успешный профиль в Instagram, да и на любой другой платформе - это твоя личность! Ты должен быть интересным человеком или в тебе должно быть что-то, что будет интересно другим, отмечает блогер.

"Не бойтесь быть собой, не бойтесь самореализовываться, не загоняйте себя в рамки, живите так, как вам хочется, потому что жизнь, действительно, одна. Это, конечно, всё общие фразы, но на самом деле - это очень важно, это нужно понять! Люди постоянно жалуются на свою жизнь, на то, что с ними происходит. Так вот - бросьте наконец то, что приносит вам дискомфорт и начните заниматься тем, что приносит вам удовольствие. При нужном упорстве и должном желании вы сами измените свою жизнь в нужную сторону", - добавляет Сергей.

Он признается, что в Instagram вкладывает огромную часть себя. По его странице, пусть несколько поверхностно, но все-таки можно судить о том, какой он человек. Сергей стремится показать людям, что мир прекрасен, что его можно и нужно узнавать, открывать, пробовать на вкус.

"Я знаком с людьми, которые говорят, что все ниши уже заняты и пробиться невозможно. Я не разделяю эту точку зрения. Всегда есть смысл начать. Существуют тысячи примеров. Банальный пример: в свое время была Эдит Пиаф, но это не значит, что Тейлор Свифт должна была оглянуться назад и сказать "Ой, была Пиаф, у меня ничего не получится, не надо даже пробовать"? Ты никогда не знаешь, во что могут вылиться твои начинания.

Есть такая точка зрения, что все уже создано. Но возможно именно ты интерпретируешь окружающие тебя вещи так, что это будет интересно, найдет отклик у аудитории, ты найдешь себя и свой фирменный стиль, это будет вдохновляюще и круто. И не особо важно, когда ты начал. Да, возможно, если блогер начал вести свой профиль позже меня, то путь его будет тернист и долог, но не факт. Однако это не значит, что надо отказываться от попытки попробовать. Основная проблема не в том, что ниша уже занята раскрутившимися блогерами и новеньким нет места, а в том, что лишь у небольшого количества людей есть талант и терпеливость для того, чтобы выделиться из группы начинающих", - отмечает Сергей Сухов.

Ф. Агаларова

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