Там, где всегда зима - Блог о путешествиях Илии Воскресенского - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с путешественником Илией Воскресенским, который в своем блоге @elivosk рассказывает о городах и странах, которые посетил и некогда даже посвятил несколько постов Азербайджану. За его постами следит более 300 тысяч фолловеров.

Любящий муж и молодой отец снимает не только фото, но и видео, а также пишет посты и статьи. Популярный российский тревел-блогер со своей аудиторией делится взглядами на жизнь и видением этой жизни (кстати, очень красивым). В своих постах, которые он снабжает прекрасными фотографиями, Илия рассуждает о чувствах, семье, воспитании сына, возможностях удивляться и искать новое.

Как Илия Воскресенский стал знаменитым блогером он рассказал в беседе с Lady.Day.Az.

"Изначально блогерство пошло от любви к фотографии, эта любовь рождала все новые и новые интересы, такие, как познавать интересные места (и тут я не говорю о дальних путешествиях), рассказывать об этих местах, устраивать встречи с теми, кто хочет послушать истории вживую. Как и в любом другом деле, мои навыки развивались, запросы увеличивались, телефон заменила камера, закаты на Финском заливе сменились рассветами на берегу Атлантического океана", - сообщил он.

Изначально Илия просто фотографировал, делился кадрами в Сети, но потом ему захотелось снимать красиво, интересно, привлекающе - и вот когда улучшилось качество контента, аудитория начала расти. К тому времени он стал лучше понимать механику Instagram: как работают хэштеги, коллаборация с другими блогерами и т.д.

С появлением сына в жизни блогера изменилось многое. Он стал замечать то, на что раньше просто не обращал внимания. Семья стала огромной ценностью для него, и он решил делиться этими своими ощущениями с аудиторией. Должно быть что-то большее, чем просто красивые фотографии, думал он. Таким образом он стал транслировать правильные семейные ценности на своих подписчиков, большинство из которых молодые люди.

Блогер признается, что не часто удается путешествовать всей семьей.

"К сожалению, мои интересы не очень этому способствуют. Я путешествую ради фотографии, поэтому мне зачастую приходится забираться в какие-то дебри, спать в палатке, вставать на рассвете или уходить куда-то на закате. Это не очень пересекается с детским режимом жизни. Но время от времени мы ездим втроем куда-нибудь.

Фотография - это неотъемлемая часть путешествий, и я отправляюсь в поездки, чтобы найти интересные места, сделать классные фотографии на закате, на рассвете и т.д. Мне не так важно посетить как можно больше стран - мне интересно открывать любые места, изучать их, показывать их своей аудитории. Быть дома дольше двух недель я, кстати, уже не могу. Меня начинает подмывать куда-нибудь съездить, сделать новые фотографии: пусть в далекую Исландию, пусть в какую-нибудь Карелию, места недалеко от Петербурга, где я живу. Жажда искать и находить новое и делиться с моей аудиторией не дает мне подолгу задерживаться дома", - говорит Илия.

Тем, кто тоже хочет стать блогером-путешественником, Илия советует уметь фотографировать и излагать свои мысли. И не лениться.

"Неважно, много или мало ты путешествуешь. Ведь даже я стал тревел-блогером, по сути, не путешествуя, - ездил по Ленобласти, фотографировал Финский залив, озера. Ну и однажды так получилось, я просто поехал дальше", - поделился блогер.

Ф. Агаларова

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