«FollowMeTo» - О нашумевшем проекте Мурада и Натальи Османн - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня мы расскажем вам о фотографе Мураде Османне, который прославился после запуска своего проекта "FollowMeTo". За его фотографиями на странице @muradosmann следит более 4 миллионов человек.

Фотопроекту "FollowMeTo" или "Следуй за мной" уже 8 лет и за это время он завоевал бешеную популярность во всем мире, а его герои побывали во многих странах мира и сделали несколько волшебных кадров в Азербайджане.

А началось все в 2011 году, когда Мурад и тогда еще его любимая девушка Наталья Захарова отправились в путешествие в Испанию. Как всегда Мурад прихватил с собой фотокамеру, с которой он, кажется, не расстается никогда. Молодой фотограф делал снимки множества достопримечательностей, которыми так богата Барселона. Наталье же хотелось увидеть побольше красот, и она потянула Мурада за руку. Тот продолжил снимать. Так получился первый снимок, где Наталья запечатлена со спины, а впереди один из памятников архитектуры Барселоны.

Просматривая фотографии, сделанные в Испании, пара уловила новизну идеи, сразу же поняв, что снимки такого типа и формата - это новое слово в фотоискусстве. С тех пор Мурад и Наталья Османн каждый раз, путешествуя по миру, делают похожие фото. Они снимают различные пейзажи или архитектурные достопримечательности тех мест, где они бывают. На всех фотографиях видно лишь спину Натальи Османн и руки молодых людей.

Ф. Агаларова

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