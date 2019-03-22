Гусейн Гасанов - самый популярный азербайджанец в Instagram - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами. Сегодня мы расскажем вам о Гусейне Гасанове, который буквально за сутки увеличил число фолловеров до более 10 миллионов.

Гусейн Гасанов - один из самых популярных блогеров Рунета. Подписчики 24-летнего блогера смотрят на его странице короткие и очень жизненные видео об отношениях мужчин и женщин.

Не смотря на то, что социальная сеть приносит Гасанову не маленький доход, он также владеет бизнесом и даже запустил свой бренд одежды.

"Я родился в Санкт-Петербурге и прожил там всю жизнь. Мой папа - бизнесмен, у него было собственное небольшое кафе. Но когда он заболел и не смог больше им заниматься, передал свой бизнес мне. Я не выбирал. Но мне очень понравилось, так что я быстро втянулся и очень скоро из одного кафе это превратилось в сеть", - говорил в одном из своих интервью блогер.

Примечательно, что молодой человек с красным дипломом окончил Санкт-Петербургский экономический университет по специальности "Экономика и финансы" и вообще не планировал становиться блогером.

"Просто однажды мне позвонил знакомый и попросил приехать на съемки вайна на своей машине - им нужна была дорогая тачка. Я приехал, а актера, который должен был сниматься, нет. И попросили сняться меня. А потом, когда ролик вышел, в комментариях девушки начали писать: как найти этого черненького? А я тогда даже не был зарегистрирован в Instagram! Так что я зарегистрировался, чтобы знакомиться с девушками. А потом начал снимать свои видео сам. Из-за этого я, кстати, поругался с тем другом: он обвинял меня в том, что я забираю у него аудиторию", - рассказал Гасанов.

Говоря о девушках, которые снимаются в его видео, Гусейн признается, что снимает "таких типичных девушек: с декольте, накаченными губами, длинными волосами".

"Несмотря на то, что я их высмеиваю, они с легкостью соглашаются - для них это неплохой пиар. Частенько они сами пишут мне в Direct и просят снять в своих видео. Но мне такие девушки не нравятся. Я в одном ролике снял Стешу Маликову - вот это именно тот типаж девушки, который мне нравится", - сказал блогер.

Кстати, раасказывая о девушках, которые ему нравятся, блогер отмечает, что планирует создать семью только в том случае, если найдет правильную девушку.

"Я уже, если честно, в этом сомневаюсь. Пока что все силы я вкладываю в работу, сплю часа по четыре в день. Сам удивляюсь, как у меня до сих пор нет переутомления. Я считаю, что, пока у меня есть возможность, надо вкалывать. Все развлечения будут потом, лет в 40", - говорит Гусейн Гасанов.

Ф. Агаларова

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