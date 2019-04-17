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17 апреля 2019 19:00

Японский флорист стал Instagram-сенсацией - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня мы познакомим вас с японским флористом Азума Макото, за завораживающими работами которого следят более 115 тысяч человек.

  

  

  

  

Азума Макото не просто флорист, а художник. Он создает из цветов инсталляции и арт-объекты. Эти букеты нельзя подарить на день рождения или свидание, их место в музее. Макото замораживает цветы в огромных глыбах льда, опускает на большую глубину и даже отправляет в космос.

  

  

  

В списке необычных инсталляций, созданных Азумо: поляны из цветов, которые служат рок-музыкантам сценой, и деревья, покрытые сосульками, - результат кропотливой и многочасовой работы.

  

  

Ф. Агаларова

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