SHARE-BAZ: Самый вкусный Instagram - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня мы расскажем вам о самой вкусной Instagram-странице, за постами которой следит более 7 миллионов фолловеров - @jamieoliver.

Джейми Оливер - известный ведущий кулинарных шоу, автор десятка книг с пошаговыми рецептами вкусных блюд, владелец сети ресторанов итальянской кухни. Кулинарный гений шеф-повара сочетается с обаянием и юмором талантливого шоумена, что позволило ему завоевать миллионы поклонников в разных уголках мира.

Он известен как популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор многочисленных кулинарных передач, а также кулинарных книг, Джейми делится вкусными и обычно быстрыми рецептами. Благодаря оригинальным соусам, позаимствованным автором рецептов в национальных кухнях народов мира, обычный кусок говядины или рыбы приобретает новый вкус, становясь основой семейного обеда или торжественного ужина.

Весело и с удовольствием Оливер учит любителей вкусной еды изготовлению быстрой начинки для пиццы или пирогов из того, что осталось в холодильнике после вчерашнего ужина.

Кроме любви народной, Джейми также пользуется уважением у государства. Так в июне 2003 года он был награжден Орденом Британской империи за вклад в общественное питание и пропаганду здорового питания. В ноябре 2013 года был награжден почетной стипендией и принят в члены Королевского колледжа врачей общей практики за борьбу с детским ожирением и пропаганду здорового питания.

Не удивительно, почему у него так много подписчиков в Instagram. Особенно это не удивляет после просмотра ярких, сочных фотографий блюд, которыми он охотно делится в социальной сети.

Ф. Агаларова

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