«Увидь мой Ичеришехер»: Яркие моменты из жизни Крепости - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Рассказываем о @seemyicherisheher, где представлен самый красивый уголок Баку.

Ичеришехер - самое любимое место не только туристов, но и местных. Историко-архитектурный заповедник включает в себя такие архитектурные памятники как Дворец Ширваншахов, Девичья Башня, Бекская мечеть, мечеть Мухаммеда и многие другие достопримечательности. Чего стоит сама крепостная стена. А внутри нее многочисленные мастерские, художественные галереи и жилые дома...

Фотографиями из этого уголка страны в Instagram делятся все, кто там побывал. Ичеришехер можно назвать самой любимой декорацией для фотосессий, которая отображает культуру Азербайджана.

Именно поэтому вслед за официальной страницей Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" @icherisheher_living_history, где публикуются официальные новости о жизни Крепости, появилась страница @seemyicherisheher, автором которой является пресс-секретарь Управления Зейнаб Джахан.

На этой странице девушка делится красивыми фотографиями Ичеришехер, яркими моментами из жизни Старого города.

Ф. Агаларова

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