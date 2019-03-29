SHARE-BAZ: Яркие краски в блоге Айсель Мирзоевой - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами. Сегодня мы расскажем вам об Айсель Мирзоевой (Агаевой), которая на своей странице @asolia делится яркими образами, познавательными постами о путешествиях и милыми семейными фото. У нее более 19 тысяч фолловеров.

Айсель - бывший капитан команды "Что? Где? Когда?". Сегодня она совмещает работу в маркетинге с блогерством, материнством и путешествиями. В социальной сети девушка стала популярна благодаря постам о стиле и моде и умению сочетать яркие цвета.

В одном из своих интервью Айсель отмечала, что @asolia была ее личной страницей, которая переросла в нечто большее.

"Когда я только создала страницу, в Баку абсолютное большинство носило одежду только черного цвета, это сейчас люди стали смелее с цветами. А тогда мне очень хотелось поделиться тем, как можно ярко одеваться в повседневности.

В период, когда я была в положении, стала активнее вести блог и хотела помимо всего прочего показать, как можно стильно и красиво одеваться, будучи беременной. Сейчас у нас открылись местные бренды для беременных, а тогда женщины были ограничены в красивой одежде. А будущим мамам так хочется быть красивыми, даже с животиком. Точнее, особенно с животиком", - отмечает девушка.

Блогер признается, что не гонится за большим числом подписчиков. Айсель отмечает, что у нее сравнительно небольшое количество последователей, но ей с ними очень комфортно, многих она знает по именам, переписывается с ними, знакомится.

Особую популярность среди подписчиков приобрели и семейные фотографии Айсель. Она замужем за известным фотографом Джамилем Мирзоевым, креативность которого также славится в Сети. Вместе они создают забавные семейные кадры.

Ф. Агаларова

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