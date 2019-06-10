Самая популярная блогер-азербайджанка в Instagram - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодняшней героиней нашей рубрики стала самая известная блогер азербайджанского происхождения в Instagram - Mimi Ikonn. На ее страницу подписано более 1,3 миллиона людей.

Мими Нагизаде родилась в июле 1986 года в Баку. Когда Мими было почти 16 лет, ее семья переехала в Канаду и обосновалась в Торонто.

Окончив среднюю школу, Мими поступила на программу международного бизнеса в колледже Сенека, но бросила учебу на втором курсе. Позже она получила сертификат в качестве консультанта по имиджу. Затем она встретила своего будущего мужа, который в то время работал в банке в Канаде.

Во время свадьбы в 2010 году им пришла в голову идея создать компанию, которая будет производить высококачественные, но доступные по цене пряди для наращивания волос. Мими вместе с мужем Алексом и старшей сестрой Лейлой основали компанию по наращиванию волос Luxy Hair, которая впоследствии стала брендом с многомиллионными доходами.

Сегодня Мими - популярный YouTube-блогер, мать очаровательной малышки и известная "инстаграмщица".

Ф. Агаларова

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