31 мая 2019

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Слушаем в Instagram азербайджанский джаз <span class="color_red">- SHARE-BAZ </span>

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Слушаем в Instagram азербайджанский джаз - SHARE-BAZ
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Лапша с креветками – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

31 мая 2019 00:15

Слушаем в Instagram азербайджанский джаз - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня мы расскажем вам о странице @azerijazz , где подписчики знакомятся с азербайджанским джазом и слушают исполнение легендарных и молодых отечественных музыкантов.  

Автором страницы является молодой парень Натик, который сохраняет анонимность, и поэтому не стал делиться с нами информацией о себе, уточнив лишь, что не имеет музыкального образования, а просто влюблен в джаз с детства.


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