Слушаем в Instagram азербайджанский джаз - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Сегодня мы расскажем вам о странице @azerijazz , где подписчики знакомятся с азербайджанским джазом и слушают исполнение легендарных и молодых отечественных музыкантов.

Автором страницы является молодой парень Натик, который сохраняет анонимность, и поэтому не стал делиться с нами информацией о себе, уточнив лишь, что не имеет музыкального образования, а просто влюблен в джаз с детства.