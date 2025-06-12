12 июня 2025

12 июня 2025 09:08

Вздрагивание во время засыпания объяснили

Иногда во время засыпания человек может вздрагивать. Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Светлана Немова в беседе с "Лентой.ру" объяснила, почему так происходит, передает Day.Az.

"В большинстве случаев вздрагивания во время засыпания являются нормой. Они наблюдаются у 60-70 процентов людей, чаще у детей и подростков, а также при нерегулярном графике сна. Однако в некоторых ситуациях это может сигнализировать о развитии патологий", ─ пояснила врач.

По словам собеседницы "Ленты.ру", необходимо обратиться к неврологу или сомнологу, если подергивания сопровождаются болью, судорогами, онемением, потерей сознания или ощущением удара током. Обследование должно включать МРТ головного мозга, полисомнографию, анализ крови на электролиты, ферритин и гормоны щитовидной железы. Если же говорить о норме, подергивания могут возникать из-за интенсивных физических нагрузок перед сном, накопленного стресса, который повышает возбудимость нервной системы, избытка кофеина, никотина или стимуляторов, таких как алкоголь, заключила врач.


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