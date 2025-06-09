9 июня 2025

9 июня 2025 16:00

Женщинам объяснили опасность нанесения косметики на родинки

Дерматолог Ольга Антонова посоветовала женщинам не наносить косметику на родинки. Опасность этой привычки врач объяснила в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если косметика попадет на родинку, то она может вызвать воспаление или раздражение, особенно при наличии в составе спирта или других агрессивных ингредиентов", ─ предупредила Антонова.

По словам врача, если часто наносить тональный крем на родинку, средство со временем в ней накопится. Из-за этого повышается риск пропустить негативные изменения, происходящие в невусе. Кроме того, при удалении макияжа или использовании скрабов существует риск механического повреждения родинки, из-за чего могут развиться различные инфекции и воспаление, добавила Антонова.


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