Объяснено желание потирать ноги друг о друга перед сном

Желание потирать ноги друг о друга перед сном является признаком самоуспокаивающего поведения, рассказала сомнолог Мэриэнн Тейлор.

Как передает Day.Az, причины этой привычки она объяснила в беседе с Metro.

По словам Тейлор, такое шевеление ногами успокаивает нервную систему. "Мягкие, повторяющиеся движения могут сигнализировать мозгу о безопасности, особенно во время отдыха. Они активируют парасимпатическую нервную систему, что помогает организму достаточно расслабиться и заснуть", - рассказала она.

Чтобы лучше засыпать, Тейлор посоветовала устраивать себе короткие передышки, замедляться в течение дня. "Чрезвычайно полезным может быть создание микроперезагрузок в течение дня, чтобы дать мозгу возможность обработать информацию и расслабиться", - отметила сомнолог.