9 июня 2025

9 июня 2025 11:48

Как превратить простое платье в роскошное?

Чтобы одежда выглядела дорого, вовсе не обязательно тратить целое состояние. Секрет в мелочах, и с правильным подходом можно сделать даже недорогое платье шикарным.

Одно маленькое дополнение - и ваш образ заиграет совершенно по-новому, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Как один простой лайфхак меняет всё

Совсем недавно фэшн-блогер Андрея поделилась секретом, который может превратить даже самый простой сарафан в стильное летнее платье. Но вот что важно: ткань недорогого изделия может быть не совсем идеальной. При первом взгляде платье может казаться неплохим, но при более внимательном рассмотрении его тонкая ткань выдаёт дешевизну. Это особенно заметно на фотографиях, где платье выглядит плоско и скучно.

Что делать? Просто добавь нижнюю юбку

Простой, но эффективный способ - надень под платье нижнюю юбку. Этот аксессуар легко найти в масс-маркете, и он не потребует значительных затрат. Даже базовая юбка, не слишком пышная, но с немного дополнительным объёмом, сможет преобразить наряд. А если ты поклонница винтажного стиля, то нижняя юбка с кружевом по подолу придаст платью романтичности и шика.
Новый взгляд на старое платье

Подумай, может быть, в твоем гардеробе есть старое платье, которое ты давно не носила? Теперь, благодаря нижней юбке, оно может получить совершенно новый шанс на жизнь! Этот простой лайфхак сэкономит тебе деньги и позволит обновить старые вещи, добавив им свежести и элегантности.


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