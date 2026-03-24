24 марта 2026 09:19

Врач предупредил худых людей о возможных рисках для здоровья

Кардиолог Оливер Гуттман предупредил худых людей о возможных рисках для здоровья. Его слова приводит издание Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гуттман рассказал, что у людей без лишнего веса тоже может быть опасно высокий уровень холестерина в крови. Причем видимые симптомы патологии в определенных случаях отсутствуют вовсе. В связи с этим некоторые люди узнают о проблеме только после сдачи анализов, предупредил врач.

Дело в том, что уровень холестерина в крови зависит от большого количества факторов, объяснил Гуттман. В качестве примера он привел генетическую предрасположенность, состояние печени и особенности питания. Что касается последнего, худые люди могут употреблять много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, но выглядеть при этом здоровыми, отметил врач.


