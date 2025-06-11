11 июня 2025

11 июня 2025 15:04

Врач назвал три малозаметных признака проблем с сердцем

Одышка в состоянии покоя, отеки ног и дискомфорт в груди при физических нагрузках могут указывать на нарушения в работе сердца. Об этом испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал в беседе с изданием Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым тревожным признаком врач назвал одышку в состоянии покоя. Если человеку становится трудно дышать даже лежа, он инстинктивно садится на край кровати или подкладывает под голову больше подушек. Такие привычки являются поводом проверить сердечную функцию.

Второй симптом - усталость и дискомфорт в груди, возникающие при физической нагрузке, например при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. Такое состояние может быть проявлением стенокардии. Особенно сложно диагностировать проблему у женщин и пожилых людей: у них боль в груди может отсутствовать, а симптомами становятся только одышка или сильная усталость, которая воспринимается как норма.

Наиболее очевидным признаком, по словам Рохаса, являются отеки ног, особенно заметные к вечеру.

"Если вы нажимаете пальцем на опухшую ногу и остается четкий след - это может указывать на то, что сердце не справляется с перекачкой крови, и жидкость накапливается в тканях", - объяснил он.

Кардиолог подчеркнул, что именно малозаметность этих проявлений делает их особенно опасными. По словам специалиста, большинство пациентов игнорируют эти сигналы, поскольку они не сопровождаются острой болью и не кажутся поводом для срочной медицинской помощи. Однако врач рекомендует не откладывать визит к специалисту при появлении даже одного из этих симптомов.


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