Нарушающий законы физики гуру видеомонтажа Зак Кинг - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Гостем нашей рубрики на этот раз стал Зак Кинг, на страницу которого подписано более 20 миллионов пользователей Instagram.

Популярность Заку принесли шестисекундные видеоролики, нарушающие все известные законы физики, которые он называет "цифровой ловкостью рук". 29-летний американец, без преувеличения, - гуру видеомонтажа. Именно у него получается создавать сладости из обычных вещей, делать из котенка джедая, переодеваться в другую одежду за секунду и делать многое другое.

Зак сделал свой первый фильм, когда ему было 7 лет, с помощью бытовой видеокамеры. В 14 лет он приобрёл набор видеоаппаратуры, в том числе компьютер, камеры и штатив и начал снимать и редактировать видео. В декабре 2012 года Зак окончил факультет кино и медиа-искусства в Университете Биола. В сентябре 2013 года Кинг завёл аккаунт на Vine. После создания там учётной записи в течение следующих тридцати дней он решил создать по одному 6-секундному видео ежедневно. Первые ролики оказались успешными, и он решил продолжить их создание и публикацию. Его первый vine-ролик "I have a Pikachu kitty!" ("Мой котёнок - Пикачу!") собрал более 11 миллионов просмотров и 450 тысяч лайков.

Одна из причин подписаться на этого человека - в своем профиле он делится секретами монтажа видеороликов.

Ф. Агаларова

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