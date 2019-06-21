21 июня 2019

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21 июня 2019 19:02

"Жалкие мужчины" набирают популярность в Instagram - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. На этот раз героем нашей рубрики стала страница "Жалкие мужчины" - @miserable_men, где публикуются фотографии представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.

  

  

  

  

  

Описание аккаунта говорит само за себя: "Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия".

  

  

  

  

Глядя на фотографии, приходишь к выводу, что большинство мужчин во время шопинга предпочитают немного вздремнуть. И не важно где, в каком кресле и в какой позе.

У этой страницы более 340 тысяч фолловеров, и все потому что некоторые снимки заставляют смеяться в голос.

  

  

Ф. Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

SHARE-BAZ: БЬЮТИ-БЛОГЕР ЛАЛА АХМЕДОВА

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГ ALWAYS HUNGRY BAKU

SHARE-BAZ: МОДНЫЙ БЛОГ CASPIAN VOGUE

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГЕР ИЛЯ МАМЕДОВА

SHARE-BAZ: INSTA-ЖУРНАЛ О МОДЕ ПАРВАНЫ МАМЕДЗАДЕ

SHARE-BAZ: ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР-ПУТЕШЕСТВЕННИК КАСЁ ГАСАНОВ

SHARE-BAZ: ДИСНЕЕВСКИЕ ГЕРОИ В БЛОГЕ ИЛЛЮСТРАТОРА ГЮНЕЛЬ ГУСЕЙНОВОЙ 

SHARE-BAZ: САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ БЛОНДИНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ

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SHARE-BAZ: НЕВЕРОЯТНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ФОТОГРАФИЯХ РУСТАМА МАГЕРРАМОВА

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