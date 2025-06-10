10 июня 2025

10 июня 2025 09:21

Названа самая вредная для спины поза при использовании телефона

Наиболее вредными позами для спины при использовании телефона являются те, когда человек держит телефон значительно ниже уровня глаз и груди, рассказал "Газете.Ru" врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин, передает Day.Az.

Неправильное положение тела во время работы с телефоном может обернуться проблемами с позвоночником. Наиболее частые последствия такой привычки - это обострения остеохондроза, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков.

"Наиболее вредными позами являются те, когда человек держит телефон значительно ниже уровня глаз - "под носом". Голова в таком положении невольно опускается вниз, а шея сильно сгибается. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки на межпозвоночные диски в шейном отделе, что опасно образованием протрузий и грыж. Кроме того, в такой позе мышцам шеи приходится постоянно напрягаться, чтобы удерживать голову на весу. Перенапряжение не только вызывает болезненность и воспаление в мышечной ткани. Если перед сном провести несколько часов в телефоне с опущенной головой - то наутро можно запросто проснуться с резкой болью. Это состояние часто описывают как "продуло", хотя на самом деле сквозняк здесь не причем", - объяснил доктор.

Напряженные мышцы также могут сдавливать сами позвонки, а в запущенных случаях приводить к их деформации. По словам Симкина, со временем формируются костные выросты в сторону спинномозгового канала, которые, в сочетании с грыжами дисков, способны приводить к сдавливанию спинного мозга и спинномозговых нервов.

"В этом случае человек может столкнуться со слабостью и онемением в руках и ногах. Ощущения возникают в результате нарушения передачи нервных импульсов от спинного мозга к конечностям. Также возможны головные боли, боль в лопатках и плечах. Лучше держать телефон в положении между грудью и глазами, не на их уровне, но и не ниже груди", - добавил врач.


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