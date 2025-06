Ученые раскрыли генетическую загадку мужского превосходства в росте над женщинами

Американские ученые из Медицинской школы Содружества Гейзингера открыли ключевой генетический механизм, объясняющий разницу в росте между мужчинами и женщинами. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала данные почти миллиона взрослых, включая людей с аномалиями половых хромосом. Особое внимание исследователи уделили гену SHOX, расположенному в особой области хромосом, где X и Y хромосомы имеют схожие участки. Этот ген оказался более активным у мужчин, что объясняет их преимущество в росте.

Открытие показало, что Y-хромосома увеличивает рост сильнее, чем X-хромосома, причем этот эффект не зависит от действия тестостерона. По расчетам ученых, генетический вклад Y-хромосомы может объяснять до 22,6% разницы в среднем росте между полами.

Исследование имеет важное значение для медицины, помогая лучше понять причины низкорослости при генетических заболеваниях вроде синдрома Тернера или Клайнфельтера. Кроме того, оно открывает новые перспективы для изучения гендерных различий в предрасположенности к различным заболеваниям.

"Разница в росте - лишь видимая часть айсберга. Теперь мы можем глубже изучать, как половые хромосомы влияют на другие аспекты человеческого здоровья", - отметили авторы работы.