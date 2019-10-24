Неизведанный Баку в Instagram фотографа Марии Кузьмины - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. На этот раз мы расскажем о странице @miaagallery, автор которой - фотограф Мария Кузьмина рассказывает подписчикам о парадных Баку, красивых местах и истории столицы.

Мария по образованию филолог. Любовь к архитектуре стала проявляться, когда она стала фотографировать интересные строения и парадные домов.

"Эта страница существует с 2013 года. Сначала я выкладывала свои фотографии различных красивых мест Азербайджана; потом стала делать все, чтобы профиль был ярким и привлекал внимание. Фотографировалась на фоне мозаики, необычных дверей. В какой-то момент я удалила все личные фотографии и начала выкладывать только интересные объекты. Так что страничка выросла со временем, постепенно. Творческая натура во мне помогает видеть то, чего другие могут не заметить. Я стала интересоваться архитектурой столицы, делала фотографии и затем читала историю этих мест. Тогда и начали набираться подписчики", - рассказала в беседе с Lady.Day.Az Мария.

Автор страницы @miaagallery любить гулять по городу, когда у нее есть свободное время. Но не на Приморском бульваре или "Торговой", а по улочкам нашего города. Именно там она натыкается на интересные детали. Фотографа привлекают также заброшенные здания, помещения, остатки былой роскоши, забытые места.

"Я стала обращать внимание на архитектурные здания среди всех этих заброшенных домов. Вроде серая потрёпанная дверь, а внутри - архитектурное чудо неимоверная красота. Стала искать подобные дома на территории Баку, оттуда то и пошла необходимость обратиться к историческим книгам. Как оказалось, все эти здания связаны с нашей историей, и я узнала свой любимый Баку еще лучше. Ну а внутренний зов подсказал, что этим нужно делиться с людьми", - призналась наша собеседница.

Девушка стала видеть положительные отзывы подписчиков и их прирост, что мотивировало ее двигаться дальше в заданном направлении. Ее цель - показать неизведанную сторону Баку, которая не ограничивается Старым городом, Девичьей башней, Flame Towers и т.д. Парадные, которые оказываются запечатлены ею на камеру, не менее достойная часть истории столицы, с которой нужно знакомить местных жителей и туристов.

Недавно же Мария стала гидом по парадным. Эта деятельность популярна в Санкт-Петербурге, о чем ей сказал один из подписчиков, и предложил присмотреться к идее проведения экскурсий по парадным в Баку. Идея девушке очень понравилась и она организовала подобный тур, о котором уже давно просили подписчики.

Теперь Мария знакомит людей с неизведанным Баку не только с помощью публикаций в Instagram, но и проводя необычные туры.

Ф. Агаларова

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