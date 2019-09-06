Позитив в Instagram блогера Шафиги Эльшан - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. И сегодня мы расскажем о блогере Шафиге Эльшан, за публикациями которой следит более 13 тысяч фолловеров.

24-летняя Шафига долгое время проработала журналистом на телевидении, но стать блогером решила во время работы на Формуле-1, где девушка снимала интервью с волонтерами, делала монтаж, а также вела соцсети. Подготовка тренингов, общение с людьми посредством соцсетей, создание видеоконтента так полюбились Шафиге, что она захотела стать блогером.

"На самом деле сложно представить полное значение слова "блогер". Мне просто хотелось снимать видео для YouTube. После работы на телевидении у меня была потребность в разговорах на камеру. И работа журналистом породила во мне иное видение и потребность делиться информацией с людьми. О каждом путешествии или походе на выставку мне хотелось рассказать аудитории. Когда я куда-то иду, я думаю о заголовке, о том с каким названием я это преподам, с какого кадра начну", - сообщила в беседе с нашим сайтом блогер.

Шафига отметила, что самым лучшим способом популяризации YouTube-канала считает Instagram. Поэтому она начала работать над своей страницей. Если посмотреть на ее первые публикации, то можно увидеть фотографии плохого качества. Девушка не стала их удалять, потому что хочет, чтобы люди видели каким было начало ее пути.

3 года назад ее страница была совсем обычной, без огромного числа подписчиков. Но именно эта соцсеть вызывала в ней наибольший интерес, поэтому она старалась сделать его визуально красивым и YouTube-канал перешел на второй план.

"Ты должен дать людям позитивную энергию в Instagram, чтобы они захотели смотреть твои видео, но я приостановила съемки. Сказала себе что когда наберется более 10 тысяч подписчиков, я обновлю свой контент и буду снимать совсем другие видео. У меня создался особый стиль, контент стал мотивационным, о самопознании и саморазвитии. Я начала делиться информацией такого плана, потому что сама училась заочно и понимала, что от того, как ты проводишь свое время, свой досуг, зависит многое. Ты должен развиваться, чтобы достичь успеха. Мне очень дорого то, что я делаю. Конечно, блог приносит мне небольшую прибыль, но я никогда не фокусировалась на его финансовой стороне, потому что мне просто нравится делать то, что я делаю", - поделилась она.

Самыми популярными методами по набору подписчков Шафига считает участие в розыгрышах (giveaway), а также публикации фотографий с пышной свадьбы, романтичных фотографий необычных "лав-стори".

"Я могла бы это сделать. Выделить 100-200 AZN на продвижение страницы. Но это не для меня. Те, кто придет через такие манипуляции, не будут реагировать на мои посты так, как мне того хочется. Я не буду чувствовать себя счастливой. Наоборот, разочаруюсь в людях. Для меня лучше быть с теми, кто меня понимает, чем вести длинные негативные переписки. Тем, кому я не нравлюсь, я говорю - "отписывайтесь" - говорит Шафига.

Она ведет блог почти 2 года, и 13 тысяч подписчиков за такое время является не лучшим результатом. Но девушка говорит, что не будет прибегать к уловкам, а будет плыть по течению.

"В нашей стране очень часто путают блогера и инфлюенсера. Думают, что это одно и то же. Инфлюенсер - это тот, кто за деньги делает рекламу. Ему не интересно качество продукта или услуги, он делает это за деньги. Но быть блогером это полная противоположность. Если ты что-то рекомендуешь людям, то это то, что ты уже опробовал и увидел хороший результат. И тот, кто называет себя блогером, должен что-то где-то писать. А не связать и двух предложений или же взять информацию из "Википедии" - это не быть блогером", - сообщила в заключение блогер.

Ф. Агаларова

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