Солнечный блог Шабнам Мустафазаде в Instagram - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. И сегодня мы расскажем о солнечном модном-блогере Шабнам Мустафазаде, за стильными публикациями которой следит более 65 тысяч фолловеров.

Любовь к моде подтолкнула Шабнам к созданию блога около 7 лет назад. Тогда соцсети, а в частности Instagram, были не так популярны в Азербайджане, поэтому просмотры в блоге были небольшими. Но спустя несколько лет девушка вновь завела блог, и это помогло ей стать популярной в Instagram.

"Первые месяцы я делилась публикациями о моде и трендах, не привязывая к ним своих фотографий. Но когда я начала на своем примере демонстрировать тренды, это способствовало большому развитию блога. Я не делала ничего особенного для привлечения подписчиков и сейчас не делаю, потому что для меня всегда было важно качество, а не количество. На меня подписаны те, кому я интересна и близка", - сообщила в беседе с Lady.Day.Az модный блогер.

Шабнам отметила, что создавая контент, надо позаботиться о его самобытности, а не копировать стили и публикации других блогеров. Девушка, в свою очередь, делает ставку на качество, уникальность и полезность. В основном она делает публикации о моде и красоте, а также делится своим опытом, который может оказаться кому-то полезен. Блогер добавила, что wow-эффекта можно достичь, если пост будет напоминать журнальную съемку и будет не похож на публикации других модных блогеров.

Говоря о монетизации блога, Шабнам сообщила, что блог приносит прибыль, но не большой и не постоянный. И заработанные деньги она опять же вкладывает в блог. Но страница позволила ей сотрудничать с мировыми брендами. А еще ее постами делились на многих глобальных модных страницах, что помогло девушке стать популярной и среди зарубежной публики.

"Я планирую развиваться и двигаться вперед. А начинающим блогерам советую быть самими собой, иметь свой стиль, не повторять никого, и создавать полезный мотивационный контент", - заключила автор блога @stylelusion.

Ф. Агаларова

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