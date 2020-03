Этно-фьюжн Араза Гумбатлы - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня героем нашей рубрики стал талантливый композитор и исполнитель Араз Гумбатлы, более известный как ArazÔzarA.

Любовь молодого исполнителя к музыке проявилась в раннем возрасте. В 11 лет он поступил в музыкальную школу на класс саксофона, а уже в 2006 году состоялся его первый сольный концерт. Спустя год Араз основал рок-группу под названием "Red Sky". Прожив некоторое время во Франции, он вернулся на родину и начал брать уроки по исполнению на азербайджанском инструменте - таре. Определенную известность ему принесло участие во французском проекте "Голос-2016".

Первый музыкальный альбом музыкант выпустил, когда ему было 16. В альбом под названием "Life Dreams" вошли ранние композиции: наивные, искренние и очень плохого качества. Этот альбом знаком только узкому кругу слушателей. Второй альбом "Crazy Moon" был записан с группой "Red Sky" в 2008 году и был тепло принят слушателями. А третий альбом ждет выхода в свет до 2022 года, в связи с выбором подходящего лейбла.

Сейчас работа над последним альбомом "By All Means" идет полным ходом. Араз уже делился некоторыми синглами из этого альбома - "The Heaven She Knows", "Sweetest Flower", "In The Heart Of Paris".

Основным жанром музыканта является этно-фьюжн-психоделика. Слушаем и наслаждаемся!

Франгиз Агаларова

